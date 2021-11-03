Verim kaybına 1 milyar liralık bütçe

Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, “verim kaybı” için ayrıldı.

Her yıl yeniden belirlenecek

Tarımsal desteklemelerde etkinliğin sağlanması için desteklerin havza, ürün ve su kısıtı temelinde farklılaştırılarak bunların idare ve kontrolünün alan bazlı yapılmasına, üretici veya işletmelerin gelir seviyelerinin desteklemelerde dikkate alınmasına öncelik veriliyor. Tarımsal destekleme sisteminde, desteklenecek ürünler ve destekleme birim tutarlarının kurulacak bir sistemle düzenli olarak yapılacak etki analizlerinin sonuçlarına göre her yıl yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.