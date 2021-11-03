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Ekonomi Verim kaybına 1 milyar liralık bütçe
Ekonomi

Verim kaybına 1 milyar liralık bütçe

Kuraklık nedeniyle üreticilerin yaşadığı verim kaybının telafi edilmesi için “2021 Yılında İklimsel Faktörlere Bağlı Olarak Gerçekleşen Yetersiz Yağış Nedeniyle Verim Kaybı Yaşayan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, 1 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 21:47:00 -
Verim kaybına 1 milyar liralık bütçe

Karar, kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek sağlanmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, gelecek yıl için tarımsal desteklerden 1 milyar liralık bütçe, “verim kaybı” için ayrıldı.

Her yıl yeniden belirlenecek

Tarımsal desteklemelerde etkinliğin sağlanması için desteklerin havza, ürün ve su kısıtı temelinde farklılaştırılarak bunların idare ve kontrolünün alan bazlı yapılmasına, üretici veya işletmelerin gelir seviyelerinin desteklemelerde dikkate alınmasına öncelik veriliyor. Tarımsal destekleme sisteminde, desteklenecek ürünler ve destekleme birim tutarlarının kurulacak bir sistemle düzenli olarak yapılacak etki analizlerinin sonuçlarına göre her yıl yeniden belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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