Verilerimiz güvende değil

Buğra Kardan

Popüler arama motorları, sosyal ağlar ve e-ticaret platformları kullanıcıları tarafından üretilen içeriklerle servetlerine servet katıyor. Araştırmalara göre Twitter kullanıcılarının paylaşımlarını 50 ila 100 dolardan, Facebook 300 ila 400 dolardan, Google 400 ila 500 dolardan, Amazon bin 700 ila bin 900 dolardan satışa sunuyor.

Firmalar devrede

Google’dan yapılan aramalar, Facebook ve Twitter’a yazılan yorumlar talep görüyor. On binlerce grup ile firma, bu aramalar ile yorumları elde ederek ürünlerini tanıtıp satmaya çalışıyor.

Temkinli olun

Hem Google hem Facebook ile Twitter tarafından bireylerin ilgi alanlarının tek tek belirlenip şirketlere sunulduğuna dikkat çeken sosyal medya danışmanları, internet kullanıcılarına “Paylaşımda bulunurken tedbirli olun. Temkinli bir şekilde ilerleyin. Her an ve her yerde takip edildiğinizi, verilerinizin başkalarının eline geçebileceğini aklınızdan çıkarmayın” uyarısı yapıyor.

Aynı oranda artıyorlar

Bir sosyal ağın envanterinde bulunan kullanıcı ve veri adedinin aynı oranda arttığını vurgulayan danışmanlar, şunları kaydediyor: “Çok kullanıcı çok veri anlamına geliyor. Tabii veriler de ağlar için reklam geliri demek. Bunu örnekler net bir şekilde ortaya koyuyor. Unutmayalım ki Google, veri satarak dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Aynı durum Facebook, Twitter için de geçerli. Onun için dikkatli olalım. Verilerimizi güvenli kılalım. Hayatımıza ve kendimize dair her şeyi paylaşmayalım.”

Aman dikkat

Öte yandan Facebook ve Twitter kullanımını bırakarak reklamcılar ile firmaların pençelerinden kurtulmak mümkün değil. Analistler, “Sosyal ağ takipçileri Facebook’a veda etseler de veriler reklamcılar kanalıyla firmalara akıyor. Yine bir online ortama girip Facebook’un ‘beğen’ butonuna tıklayanlar avlanıyor. Çünkü ilgi alanları başka şirketlerce öğreniliyor” ifadelerini kullanıyor. Analistler, şu görüşleri dile getiriyor: “Google’a ait Gmail’i de kullananların adedi artıyor. Bunlar yanlış yapıyor. Bir Gmail kullanıcısına mail atanlar Google tarafından takip altına alınabiliyor. Google, gerek kendi ürünleri (Gmail, Google Docs, Google Drive, Haritalar) gerek satın aldığı firmalar gerekse veri simsarlarıyla bizi bizden iyi tanıyor. İlaveten Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat ve Foursquare gibi verilerimizi satan irili ufaklı şirketler var. Ne yazık ki bunlar ne yaptığımızı biliyor, görüyor.”