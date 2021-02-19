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Gündem Verileri Yunan paylaştı! Türk F-16'ları Yunanistan'ı korkuttu
Gündem

Verileri Yunan paylaştı! Türk F-16'ları Yunanistan'ı korkuttu

Türk hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan Türk F-16'ları Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu. Yunan basınında, "Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?" başlığıyla Türkiye ve Yunanistan hava gücünün karşılaştırıldığı bir grafik yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:47:00 -
Verileri Yunan paylaştı! Türk F-16'ları Yunanistan'ı korkuttu

Türk savunma sanayisinde F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 12 bin saate çıkarılma çalışmalarının başlatılmasıyla Türk hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan Türk F-16'ları Yunan basınında yeniden gündeme geldi.

Star.com.tr'nin haberine göre Yunan basını, "Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?" başlığıyla Türkiye ve Yunanistan hava gücünün karşılaştırıldığı bir grafik yayımladı.

"Yunan kanatları"nın sayısal olarak Türkiye'nin gerisinde olduğunu belirten Yunan basını şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, 267 adet F-16 savaş uçağıyla sayısal olarak çok daha güçlü. Kendi savunma sanayisine ve çok dikkat çekici insansız uçak filosuna sahipler. Ülkemizin sahip olduğu insansız uçaklardan elbette üstün."

Bölgenin çok gergin olduğunun da altını çizen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı askeri güç dengesi sağlamaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

"Kurtarıcı arama noktasına geldik"

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, "Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

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