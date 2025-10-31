Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

İsrail-İran savaşı biter bitmez, Turizm Geliştirme Ajansımız ile birlikte çok yoğun tanıtım kampanyalarını hayata geçirdik ve bu kampanyalar sonrasında Eylül-Ekim verilerine de bunların olumlu yansımalarını gördük

Hem havalimanı işletmecilerimizle hem de havalimanı tedarik firmalarımızla görüşerek onların da fiyatlandırmalarında bazı sübvanseler yapmalarını talep ettik

Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. En çok ziyaretçi Rusya ve Almanya'dan geldi.