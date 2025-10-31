  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi
Gündem

Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. En çok ziyaretçi Rusya ve Almanya'dan geldi." Dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2025 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı.

 

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

İsrail-İran savaşı biter bitmez, Turizm Geliştirme Ajansımız ile birlikte çok yoğun tanıtım kampanyalarını hayata geçirdik ve bu kampanyalar sonrasında Eylül-Ekim verilerine de bunların olumlu yansımalarını gördük

 

Hem havalimanı işletmecilerimizle hem de havalimanı tedarik firmalarımızla görüşerek onların da fiyatlandırmalarında bazı sübvanseler yapmalarını talep ettik

Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik. En çok ziyaretçi Rusya ve Almanya'dan geldi.

Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi
Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi

Kültür - Sanat

Türkiye'den 4 köy "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine girdi

Turizm rehberlerinden Sırçalı Hotel'e tam not
Turizm rehberlerinden Sırçalı Hotel'e tam not

Ekonomi

Turizm rehberlerinden Sırçalı Hotel'e tam not

Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı
Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı

Ekonomi

Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasar degerli

Gecen yil ucuncu siradaydik. almanyada calisan gurbetciler olmazsa. Almanyadan Turkiyeye turist yok. guebetcileri alman turist olarak sayiyoruz

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23