Verilen süre doldu! Instagram açılacak mı?

Türkiye'deki katalog suçlarla mücadeleye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle önceki gün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, kurallara uyana kadar kapalı kalacak.

Instagram için 48 saatlik süre doldu. Instagram'da politika değişikliğine gidilmediği sürece Türkiye'de erişime kapalı kalacak.

Kapatma kararı katalog suçlar kapsamına alındığı için mahkeme zorunluluğu ortadan kalktı. Instagram'a erişimin ne zaman açılacağı Türkiye Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından belirlenecek.

ABD'li META grubuna ait sosyal medya platformu Instagram'ın paylaşımlarda uyguladığı çifte standartlı politikasına geçit verilmedi. Daha önce defalarca kez Türkiye aleyhtarı içerikleri kaldırmayan META'ya ait şirketler Instagram ve Facebook'a bugüne kadar BTK tarafından yaklaşık 100 milyon TL ceza kesildi. Kesilen cezaların yarısı geç temsilci ataması yapıldığı için kesilirken, diğer yarısı da içeriklerle ilgili yasal süreçlere uymadıkları için uygulandı.

INSTAGRAM'IN FİLİSTİN TUTUMU BARDAĞI TAŞIRDI

Bugüne kadar yüzlerce kez Atatürk'e hakaret, askerin şehit edilmesi görüntüleri, çocuk istismarı, fuhuş ve kumara yönlendirme gibi pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi bardağı taşıran son damla oldu.

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Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları sözde yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platformun farklı ülkelerdeki benzer paylaşımlara ses çıkarmaması üzerine BTK re'sen harekete geçerek platforma erişim engeli kararı aldı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÇOK NET: İLKESEL DURUŞ

Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.

Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi. Bu yanıta Türk tarafının cevabı ise sert olurken, "O zaman o algoritmalara söyleyin yine ABD'nin terörist gördüğü PKK ve sözde lideri Öcalan destekçisi paylaşımları da yok etsin" denildi.

Instagram'ın iki yüzlülüğüne dikkat çekilen toplantıda terör örgütü PKK'ya gelince ifade özgürlüğünün arkasına sığınıldığı, ancak Türkiye'nin milli menfaatleri konu olduğunda karşı tutum sergilendiği belirtildi. Toplantıda Instagram yetkililerine, "Size liste vererek şu ya da bu içeriği kaldırın ya da kaldırmayın demeyeceğiz. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteriyorsanız Türkiye'nin milli çıkar ve menfaatlerine saygı duyacaksınız. Sizden süresiz ilkesel duruş talep ediyoruz" mesajı verildi.

"YUMUŞUMA VAR, İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL"

Toplantıda Instagram tarafı "ifade özgürlüğü" konusunda çifte standartlı uzlaşmazcı bir tutum sergilerken, önceki gün yine aynı gruba ait Facebook'un Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İstanbul'da Haniye için düzenlenen cenaze namazına dair paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtlaması sorunu toplantıda çözüldü.

Facebook'un kapatılmasına yönelik bir çalışmanın olmadığı ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasının erişime açılması talebi iletilince, META yetkilileri hemen sorunu çözerek sayfayı yeniden açtı. Bakanlık yetkilileri platformun bu tutumunu "Yumuşama var ama istenilen düzeyde değil" şeklinde değerlendirdi.

BAŞKA ÜLKELERDE UYDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE YASALARA UYACAK

Türkiye'nin dev sosyal medya uygulamasına ilişkin böylesine hızlı karar alabilmesi daha önce çıkarılan ve kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenlemenin eseri. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın çıkarılmasında büyük payının olduğu yasa ile platformlara Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Benzer yasalar Belçika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de çıkarılırken, META'nın bu ülkelerdeki kanunlara uyarak Türkiye'deki yasayı görmezden gelmeye çalışmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.