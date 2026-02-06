  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlandı: Uygulamalı eğitim en az 1 dönem olacak

Üniversite öğrencilerinin öğrenme kazanımlarını iş ortamında geliştirmeleri amacıyla mezun olmadan önceki uygulamalı eğitimi, yeni genelgeyle en az bir dönem olacak.

"Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle "İşletmede mesleki eğitim" kavramı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumlu hale getirildi.

Yükseköğretim Kurulu, TYYÇ kazanımlarına göre program tasarımı yapma, uygulamalı eğitim süresini belirleme ve uzun dönemli uygulamalı eğitimlerin usul ve esaslarını oluşturmaya yetkili olacak. Yönetmelik uyarınca, uygulamalı eğitim en az bir dönem olacak.

Yeni staj uygulaması kapsamında programların niteliğine göre ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim ve 1 dönem uygulamalı eğitim (staj) ya da 2 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj, lisans programlarında 7 dönem teorik eğitim ve 1 dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.

Sektör ihtiyaçları ve TYYÇ öğrenme kazanımlarıyla uyum zorunlu hale getirilecek. Uygulamalı eğitimin süresi ve kapsamı açıkça belirlenerek, yükseköğretim kurumları arasında standartlaşma sağlanacak.

Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, işletmede bulunduğu sürelerde Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi hükümlerine ve işletmenin çalışma kurallarına tabi olacak.

Bununla birlikte öğrencilerin iş yeri sözleşmelerinin içeriğine ilişkin kalite kriterleri tanımlandı. Öğrencinin işletmedeki öğrenme kazanımları, görev tanımı, değerlendirme yöntemleri ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sözleşmede yer alması zorunlu hale getirildi.

Sistemin bütüncül yönetilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu düzeyinde ve yükseköğretim kurumlarında koordineli çalışan bir komisyon yapısı oluşturulacak.

