SON DAKİKA
Yeniden Refah önerdi: Öcalan'a umut hakkı için referandum yapılsın!
Gündem

Yeniden Refah önerdi: Öcalan’a umut hakkı için referandum yapılsın!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeniden Refah önerdi: Öcalan’a umut hakkı için referandum yapılsın!

Yeniden Refah Partisi, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gündeme gelen 'umut hakkı' konusunda MHP’li Feti Yıldız’ın tüm partilerle uzlaşı sağlandığı yönündeki açıklamalarını yalanladı. Bekin böyle bir kararın referandumla alınması gerektiğini savundu.

Yeniden Refah Partisi adına TBMM Millî Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi Doğan Bekin, MHP temsilcisi Feti Yıldız’ın teröristbaşı Öcalan için gündeme getirdiği "umut hakkı" konusunda tüm partilerle uzlaşı sağlandığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Bekin, Yıldız’ın komisyon adına uzlaşı olduğu yönündeki sözlerinin, 51 üyeli asıl komisyonun iradesini yansıtmadığını savunarak, bu tür açıklamaların yalnızca açıklamayı yapan kişi ve partisini bağladığını ifade etti.

EN GERÇEKÇİ YOL BU

Rapor Tanzim Heyeti tarafından hazırlanan taslağın TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından tüm komisyon üyelerine dağıtılmadan kamuoyuna bu yönde açıklamalar yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Bekin, "umut hakkı" konusunda Yeniden Refah Partisi’nin tutumunun net olduğunu, "en gerçekçi yolun referandum olduğunu" söyledi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkûm edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesi anlamına geliyor.

BAYBURT SEVDALISI

Umuthakkıisteyenlrrşehitliklerebakmalarınıtavsiyeediyorumşehitlerimizinumuthakkıyokmuydu
