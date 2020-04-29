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Ekonomi

Veri yükleme hızını 4 kat artırdı

Vodafone, Coronavirüs tedbirleri kapsamında günlerini evde geçiren müşterileri için yeni bir hizmet sunuyor.

2020-04-29 12:27:00 -
Veri yükleme hızını 4 kat artırdı

Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı. Vodafone’un yeni hizmetini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, ‘önce dijital’ düşünerek herkes için çözüm olacak bir dijital gelecek için çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

 

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