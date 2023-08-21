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Teknoloji Vergisiz telefon ve bilgisayarda yeni gelişme!
Teknoloji

Vergisiz telefon ve bilgisayarda yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:40:00 - 2023-08-21 23:27:40
Vergisiz telefon ve bilgisayarda yeni gelişme!

Öğrencilerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar gündemden düşmüyor. Medyada yer alan yaş sınırıyla alakalı haberler yalanlandı. Düzenlemenin ise yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği vergisiz telefon gündemden düşmüyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili medyada yer alan şartları, kapsamı ve yaş sınırıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı son günlerin en çok konuşulan konularının başında geliyor.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan vergisiz telefon ve bilgisayar satışıyla ilgili şartlar, kapsamı ve yaş sınırı gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Yıl sonuna kadar çalışma yapılacak

Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili son durumu paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiyi aktaran Acet, haberlerin gerçeği yansıtmadığını yıl sonuna kadar çalışmanın yapılacağını bildirdi.
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Acet açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Üniversiteli gençlere vergisiz telefon/bilgisayar vaadiyle alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynaklarından aldığım bilgiyi aktarıyorum.

Şöyle şartlar olacak, böyle şartlar olacak gibisinden ortalıkta dolaşan haberlerin tümü yalan. Henüz çerçevesi oluşmuş bir çalışma yok. Yıl sonuna kadar bir çalışmanın yapılması düşünülüyor.

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