Vergide oranlar düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi taslağının detayları netleşiyor. Milyonlarca mükellefi yakından ilgilendiren taslağa göre kurumlar vergisinde indirime gidilecek. Yüzde 22 olarak uygulanan vergi oranı 2020’de yüzde 20’e, 2021’de yüzde 18’e çekilecek.

Tarife 7 dilime çıkarılacak

Gelir vergisinde de tarife 4 dilimden 7’ye çıkarılacak. 148 bin liraya kadar olan gelirin vergi oranı aynı kalacak. 500 bin liraya kadar olan gelirin 98 bin lirası için 22 bin 760 lira, kalan bölüm için ise yüzde 35 vergi alınacak. Bir milyon liraya kadar olan gelire yüzde 43, bir milyon lirayı aşan gelire de yüzde 45 vergi uygulanacak. Bu oranlar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Muafiyetler de söz konusu

Dijital ortamlarda yer alan içeriklere ve reklamlara yüzde 7,5 vergi getirilecek. Türkiye’de hasılatı 20 milyon liranın altında bulunan firmalar, dijital hizmetler vergisinden muaf tutulacak. Cumhurbaşkanı muafiyet tutarını sıfıra indirme veya üç katına kadar artırmada yetkili olacak.

TL’yi koruyacak adım

Dövizden sağlanan faize 20 puana kadar ek vergi uygulanabilecek. Araç kiralamada vergiden düşülen bölüme limit konulacak. Limit, binek araçlar için aylık kira bedelinin 4 bin liralık kısmı olacak. Ticari araçların kiralanmasında bu limit geçerli olmayacak.

Ayrıca değeri 5 milyon lira ve üzerindeki konutlardan her yıl yüzde bir oranında ek konut vergisi alınacak. Bu kapsamdaki konut sayısı, bir milyon olarak tahmin ediliyor.

Sporculardan alınan vergi arttırılıyor

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, konukevi, kamping gibi tesislerden konaklama vergisi alınacak. Hakem ücretleri istisna kapsamından çıkarılacak. Sporcu ücretlerinden alınan vergi arttırılacak. En üst liglerdeki oyunculardan alınan vergi yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak. Bir alt kümedekiler yüzde 10, diğer ligdekiler ise yüzde 5 vergiye tabi tutulacak.