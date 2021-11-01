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Ekonomi Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi yapılandırma ilk taksit saat kaça kadar yapılacak?
Ekonomi

Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi yapılandırma ilk taksit saat kaça kadar yapılacak?

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu vergi ve kamu borçlarına ilişkin yapılandırma düzenlemesinde ilk taksit ödemesi telaşı söz konusu. Muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm illerdeki vergi vergi daireleri açık olacak. Peki vergi dairesi saat kaça kadar açık olacak? Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi yapılandırma ilk taksit saat kaça kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 16:34:00 - 2021-11-01 16:39:33
Vergi yapılandırması uzatıldı mı? Vergi yapılandırma ilk taksit saat kaça kadar yapılacak?

Vergi yapılandırmasına başvuruda bulunan vatandaşlar borç yapılandırma ilk taksitlerini ödemesi gerekiyo. Haziranda yürürlüğe giren kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti. Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlenmişti. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor.

Vergi borç yapılandırmasında ilk taksit ödemede son gün olduğundan vergi dairelerinde yoğunluk söz konusu. Vergi dairelerindeki yoğunluğun önlemek ve vatandaşların ilk taksit borçlarını rahat bir şekilde ödeyebilmesi için bugün (1 Kasım) saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık olacak. Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında SGK'ye 1 milyon 190 bin borçlu, yapılandırma başvurusunda bulundu ve şimdiye kadar 1,6 milyar lira tahsilat gerçekleştirilmişti.

Vergi yapılandırma son gün ne zaman?

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının ihya borçlarını yapılandırma imkanı, 1 Kasım 2021'e kadar devam ediyor. Ayrıca, şimdiye kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmayan kişiler de 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvuru yapabilecek. Bu kişilerin gelir testi sonucunda ödeme gücü olmadığı ortaya çıkarsa borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Vergi yapılandırma ikinci son taksit ödemesi ne zaman?

Borçlular, yapılandırma kapsamında ilk taksit ödemelerini 30 Kasım'a kadar yapabilecek. Yapılandırmada ilk iki taksit süresinde ödenmezse yapılandırma bozulacak ve getirdiği avantajlar kaybedilecek. İkinci taksitin son ödeme süresi ise 31 Aralık 2021'de bitecek.

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