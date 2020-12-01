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Ekonomi Vergi yapılandırma son başvuru tarihi
Ekonomi

Vergi yapılandırma son başvuru tarihi

Vergi yapılandırma işlemi ne zaman nasıl yapılır? | Milyonlarca vatandaşın beklediği vergi yapılandırma işlemi 17 Kasım’da Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yürürlüğe girdi. Borç yapılandırma işleminden yararlanmak isteyenler son başvuru tarihini merak ediyor. Peki, vergi borcu nasıl yapılandırılır? | Vergi borcu nereden nasıl yapılandırılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:58:00 -
Vergi yapılandırma son başvuru tarihi

Online vergi yapılandırma işlemi | “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar vergi yapılandırma işleminin ne zaman nasıl nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, vergi yapılandırma işlemi online yapılıyor mu?

Vergi yapılandırma son başvuru tarihi

Karar doğrultusunda; Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.

Borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.

Borç yapılandırma işlemleri vergi dairelerinden ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

Vergi yapılandırma işlemi nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Ekonomi

Vergi yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

 

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