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Ekonomi Vergi yapılandırma ödemeleri
Ekonomi

Vergi yapılandırma ödemeleri

Vergi yapılandırma saat kaça kadar? Vergi yapılandırma borçlarının ilk taksitini ödemek isteyenler saat kaça kadar nereden nasıl işlemleri yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, vergi yapılandırma borcu nasıl nereden ödenir?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:10:00 -
Vergi yapılandırma ödemeleri

1 Şubat Pazartesi günü borç yapılandırma başvuruları sona erdi. Mükellefler ilk taksit ödemelerini 1 Mart Pazartesi günü ödemek zorunda. Ayrıca mükelleflerin yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Peki, vergi borcu nereye ödeniyor?

Vergi yapılandırma ödemeleri

Vergi borcu 1. Taksit ödemeleri 1 Mart gün sonunda sona erecek. Vergi taksitleri vergi daireleri, PTT şubeleri, banka şubeleri, banka dijital kanallarında yapılabiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden TC kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle sisteme girerek ödemenizi hızlıca yapabilirsiniz.

Ayrıca vergi dairelerinde ödeme alma işlemleri sürüyor. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı başlama saatiyle ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vergi yapılandırması borçlarının son ödeme günü olması dolayısıyla yapılandırma ödemesi için vergi dairesine gidecekler ile vergi daireleri ve kamu idarelerinde görevli personel bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 23.59'a kadar muaf tutulacak” denildi.

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