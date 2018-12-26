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Vergi uzmanından asgari ücret uyarısı!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, belirlenen asgari ücrette gelir vergisinin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bingöl, düzenleme yapılmazsa asgari ücretlinin yüzde 20'lik vergi dilimine gireceğini belirtti.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
Vergi uzmanından asgari ücret uyarısı!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelir vergisinde asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini, aksi halde asgari ücretlinin yüzde 20'lik vergi dilimine gireceği uyarısında bulundu.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bugün belirlenen 2 bin 20 liralık asgari ücretle çalışanların gelecek yıl yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine gireceği uyarısında bulundu.

"Asgari ücretli önümüzdeki yıl temmuz ayından itibaren yüzde 20'lik dilime girecek"

Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Bingöl, şu paylaşımlarda bulundu:

“Brüt asgari ücret 2.558₺ Net asgari ücret (agi dahil) 2.020₺ İşverene maliyeti 3.005₺ Ayrıca gelir vergisi dilimleri bu yıl da asgari ücrete göre belirlenmez ise asgari ücretli önümüzdeki yıl temmuz ayından itibaren (yılın 6 ayı) %20’lik vergi dilimine girecektir. Ayrıca bu yıl 426₺ olan vergi takozu (brüt ile net arasındaki fark) yeni asgari ücret ile 538₺’ye yükseltmiştir. İstihdamın ve maliyetlerin önemli bir kalemi vergi takozudur, yani engeldir! İvedi çözüm bulunmalıdır. Son olarak daha da önemlisi bir ülkede asgari ücretin ne kadar olduğundan ziyade asgari ücretle çalışan kişi sayısıdır. Ücret geliri elde edenler içerisinde Avrupa’da oran yaklaşık %10, ülkemizde yaklaşık %40 civarındadır.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:48
  1. Bingöl
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  3. asgari ücrette gelir vergisi
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