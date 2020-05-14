Vergi ödeme kolaylığı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksiti için son ödeme tarihinin 1 Haziran olduğunu hatırlatarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için, mobil vezne aracının evlere gideceğini belirtti.

Tepebaşı Belediyesi, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ilk taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ilk taksiti için son ödeme günü olan 1 Haziran’a kadar; Korona virüs dolayısıyla evden çıkamayan ve belediyeye gidemeyecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini yapabilecek. Yetkililer ayrıca Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca, “www.tepebasi.bel.tr” internet adresinden “Online İşlemler” menüsüne tıklayarak, ödeme yapılabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Korona virüs dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından randevu oluşturarak ödemelerini evlerine gönderilen mobil vezne aracı ile yapabileceği bilgisini paylaştı.