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Ekonomi Vergi levhası nereden, nasıl çıkarılır?
Ekonomi

Vergi levhası nereden, nasıl çıkarılır?

Vergi levhası işletmelerin bulundurmak zorunda olduğu belgeler arasındadır. Mağazalar, şubeler ve dükkanlarda mükelleflerin asmakla zorunlu olduğu belgeler arasında olmasına rağmen yapılan yeni düzenleme üzerine vergi levhası asma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Peki, Vergi levhası nereden, nasıl çıkarılır? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-12 21:28:00 -
Vergi levhası nereden, nasıl çıkarılır?

Vergi levhası, satış yapılan bütün alanlarda asılması mecburi tutulan bir belgedir. Vergi levhası ile kazanç tutarı ile buna karşılık vergi miktarını gösteren bir belgedir. Hangi ürünler için ne kadar vergi alındığını belirten vergi levhaları Maliye Bakanlığı tarafından alınmaktadır.

Vergi Levhası alma işlemleri nasıl olur?

Vergi levhası almak son derece basittir. Vergilere dair beyannamelerin verilmesini müteakip vergi levhaları Gelir İdaresi Başkanlığı enformasyon işlem sisteminde meydana geliyor. İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılmış olan vergi levhası mükellefler tarafından çıktı alınmak şartıyla işyeri dosyası içerisine koyulmaktadır. Hesaba girişinizi gerçekleştirdikten sonra sorgulamalar bölümüne girip Vergi Levhası Oluşturma seçeneğini seçmeniz gerekir.

Vergi Levhası asmak mecburi midir?

Vergi levhası almak önceden mecburi idi. Ancak şu an da mecburi değildir. Daha önce satış işlemi yapan bütün şube ve satış mağazalarında mükelleflerin okunması ve görünür yere asılması şarttı.

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