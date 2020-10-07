  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Almanya Futbol Federasyonunda arama yapıldı
Spor

Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Almanya Futbol Federasyonunda arama yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:36:52 -
Vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Almanya Futbol Federasyonunda arama yapıldı

BERLİN (AA) – Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) vergi kaçakçılığı suçlamasıyla polisin arama yaptığı bildirildi.

Alman basının Frankfurt Savcılığına dayandırdığı habere göre, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla DFB’nin Frankfurt’taki merkezinde ve federasyondaki bazı sorumluların evlerinde aramalar yapıldı.

Hessen, Bavyera, Kuzey-Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yapılan aramalarda polis ve vergi memurlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev aldı.

Suçlamanın 2014 ve 2015 yıllarında Alman Milli Takımı’nın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda saha kenarındaki panolarda gösterilen reklamlarla ilgili olduğu ve bu konuda 6 mevcut ve eski yöneticiye karşı soruşturma yapıldığı belirtildi.

Bu kişilerin panolardaki reklamların gösterilmesinden elde edilen gelirleri kasten yanlış beyan etmekle suçlandığı ifade edilerek böylelikle 4,7 milyon avro vergiden kaçırıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler
Dünya

ABD, Avrupa ülkesini işaret ederek duyurdu! S-400'leri bloke ettiler

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Ordusu'nun Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemlerini bloke ettiğini duyurdu.

Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü
Dünya

İsrail ve BAE Dışişleri bakanları bu sefer Berlin'de görüldü

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkile..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay