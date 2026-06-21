A101 kapış kapış gidiyor! Mutfak ve temizlik ürünlerinde dev indirim şenliği başladı!

Yüksek enflasyon karşısında vatandaşın yanında duran ve fahiş fiyat lobilerine darbe vuran zincir markette, özellikle kahvaltılık ürünler ve dev deterjan paketlerindeki indirimler büyük dikkat çekiyor.

Süt ve Süt Ürünlerinde "Kahvaltının Yıldızları" Parlıyor

Gıda reyonlarında temel ihtiyaç maddesi olan peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar raflardaki yerini aldı. İşte o çok konuşulacak fiyat listesi:

Birşah Homojenize Yoğurt (2 Kg): 85 TL

Birşah Sade Kefir (1 L): 55 TL

Birşah Meyveli Yoğurt (500 g): 49,50 TL

Peysan Tereyağı (1 Kg): 469 TL

Milkten Krem Peynir (500 g): 95 TL

Milkten Kaymak (200 g): 85 TL

Pınar Labne (180 g): 79,50 TL

Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir (180 g): 85,50 TL

Bozbeyi Olgunlaştırılmış İnek Peyniri (450 g): 179 TL

Danone / Sana Bitkisel Yağlı Krema (200 ml): 24,50 TL

Danino Meyveli Taze Peynir (6x45 g): 59,50 TL

Activia Shot Probiyotik İçecek (80 ml): 29,50 TL

Sütaş Süt (200 ml): 13,50 TL

Temizlik ve Hijyen Reyonunda Dev Paketler Kapışılıyor

Ev ekonomisine büyük katkı sağlayacak 10 kiloluk dev deterjanlar ve temizlik havluları, etiket fiyatlarıyla tüketicinin yüzünü güldürüyor. Hijyen reyonundaki fiyata bağlı fırsatlar şu şekilde sıralandı:

Bingo Toz Deterjan (10 Kg): 399 TL

Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı (3 L): 189 TL

Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı (4 Kg): 199 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü (36'lı): 179 TL

Turco Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü): 59,50 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü (1 L): 79,90 TL

Miss Arap Sabunu (1 L): 57,50 TL

Calgon Kireç Önleyici (250 g): 125 TL

Mistral Perforeli Dev Kağıt Havlu: 115 TL

Finish Bulaşık Makinesi Ürünleri (Tuz/Parlatıcı/Temizleyici): 84,90 TL

Markalı Ürünlerde Yüzde 30'a Varan Büyük İndirim Oranları

A101 market zinciri, sadece sabit fiyatlı ürünlerde değil, Türkiye'nin en çok tercih edilen dev markalarında da etiketleri aşağı çekti. Hafta boyunca geçerli olacak özel oranlı indirimlerde; Doğuş Çay ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim,

Raid ve OFF! haşere koruma ürünlerinde yüzde 22'ye varan indirim,

serinlemek isteyenler için Nescafe soğuk kahvelerde yüzde 21 indirim

ve akşam keyiflerinin vazgeçilmezi Tadım kuruyemiş çeşitlerinde net yüzde 15 indirim fırsatı vatandaşı bekliyor.

Stoklarla sınırlı olan indirimli aktüel ürünlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.