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Gündem

Vergi indirimleri 2 ay daha uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021’e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021’e kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:33:00 -
Vergi indirimleri 2 ay daha uzatıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021’e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021’e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 31 Mayıs 2021’e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.

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