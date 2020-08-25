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Ekonomi Vergi indirimi işe yaradı! restoranlarda hareketlilik arttı
Ekonomi

Vergi indirimi işe yaradı! restoranlarda hareketlilik arttı

Koronavirüsü (Kovid-19) tehdidinden ötürü zor bir süreç yaşayan yeme-içme sektörü, KDV indirimiyle soluk aldı. Sektör temsilcileri, yeme-içme hizmetlerinde verginin yıl sonuna kadar yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi sonrası sektördeki hareketliliğin yüzde 20 arttığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:20:00 -
Vergi indirimi işe yaradı! restoranlarda hareketlilik arttı

Restorancılar, KDV indiriminin meyvelerini vermeye başladığına işaret ederek, “Doluluk oranı arttı, yüzde 60’ı buldu. Bahçeli mekânlarda da müşteri trafiği yüzde 100’e dayandı” dedi.

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de hükümetin vergi jestinin pandemiden ötürü 4 aydır sıkıntılı günler geçiren yeme-içme sektörüne can suyu olduğunu dile getirdi. Tütünci, “Uygulamanın nihai tüketiciye faydası, indirim veya yükselen maliyetlere rağmen fiyat artışını engellemek olmuştur. Bu sayede olası işsizlik oranının artması engellenerek, toplum olarak alım gücümüzün korunmasına fayda sağlanmıştır” şeklinde konuştu. Tütinci, üçüncü çeyreğin verimli ve iyi geçeceğini de kaydetti.

 

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