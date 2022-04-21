  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Vergi denetiminde yeni dönem
Ekonomi

Vergi denetiminde yeni dönem

"Vergi İncelemelerinde Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi" yayımlandı. Buna göre hedef, vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilmesi. Mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 13:38:00 -
Vergi denetiminde yeni dönem

Vergi denetiminde yeni döneme geçiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzası ile 'Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi' yayımlandı. Hedef vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilmesi. Mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi denetimi yapan inceleme elemanları, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu çatısı altında 'Vergi Müfettişi' unvanında birleştirildi. 2020 yılında Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile iş bölümünün sağlanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir dahil 9 ilde denetim daire Başkanlıkları kuruldu.

Yeni süreçle birlikte vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi hedefleniyor. Yeni yapı ile mükellef haklarının korunması konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil ve objektif çalışma anlayışı hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay