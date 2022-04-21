Vergi denetiminde yeni dönem

Vergi denetiminde yeni döneme geçiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzası ile 'Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi' yayımlandı. Hedef vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilmesi. Mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi denetimi yapan inceleme elemanları, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu çatısı altında 'Vergi Müfettişi' unvanında birleştirildi. 2020 yılında Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma ile iş bölümünün sağlanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir dahil 9 ilde denetim daire Başkanlıkları kuruldu.

Yeni süreçle birlikte vergi incelemelerinde tam anlamıyla uzmanlaşmaya gidilerek, mükelleflerin kendi haklarının bilinci içerisinde hareket etmesi hedefleniyor. Yeni yapı ile mükellef haklarının korunması konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil ve objektif çalışma anlayışı hedefleniyor.