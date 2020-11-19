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Ekonomi Vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ekonomi

Vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Vergi dairesi çalışma saatleri. Vergi daireleri saat kaçta açılıyor? sorusu vergi ve borç yapılandırmasının başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezalarına ilişkin vergi borcu yapılandırma işlemlerini yapacaklar vergi dairelerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:15:00 -
Vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde kabul eden ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren borç yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak. Borç yapılandırmaları Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online ya da e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Vergi dairelerine gitmek isteyen vatandaşlar da vergi dairelerinin çalışma saatlerini sorgulanmakta.

Vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Vergi daireleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında vergi dairesi işlem kabul etmiyor. Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor. 

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