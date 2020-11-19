Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde kabul eden ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren borç yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak. Borç yapılandırmaları Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online ya da e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Vergi dairelerine gitmek isteyen vatandaşlar da vergi dairelerinin çalışma saatlerini sorgulanmakta.

Vergi daireleri saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Vergi daireleri sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında vergi dairesi işlem kabul etmiyor. Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.