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Ekonomi Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?
Ekonomi

Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerden taksitli ödemeyi tercih edenler için bugün son gündü. Peki, ödemeyi yapamayanlar ne yapacak? Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 18:46:00 -
Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?

Yapılandırılan borçların ilk ödemesinin 1 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki, Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?

Vergi borcu yapılandırmasında ilk taksit ödenmezse ne olur?

Borcu yapılandırılan vatandaşların ilk taksit veya peşin ödemesini en geç 1 Mart Pazartesi içerisinde yapması gerekiyor. Yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilmek adına borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesi gerekiyor.

Yapılandırma gerçekleştiren vatandaşlar ödemesi gerek taksitlerden ilk ikisini süresinde ödememesi ya da eksik ödemesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkını kaybederek eski, yüksek faizli borcunu ödemek durumunda kalacak.

Yapılandırma hangi durumda bozulur?

1) Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,

2) Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

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