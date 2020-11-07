Uzun süredir merak edilen vergi yapılandırması ile ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşanmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma süreciyle ilgili açıklama yapmıştı. Şimdi vergi yapılandırması ne zaman olacak sorularına yanıt aranıyor. Peki, vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak?

Vergi borcu yapılandırması ne zaman?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifiyle 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini belirtmişti. Mehmet Muş, çok sayıda vatandaşın uzun süredir beklediği vergi yapılandırma teklifine ilişkin geniş bir yapılandırma teklifi verileceğini ve 18 taksit imkanı getirileceğini söylemişti. Bir süredir çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt olabilecek açıklamaların ardından vergi affı ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlanmıştı.

Vergi yapılandırması meclisten geçti mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili teklif konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Mehmet Muş’un TBMM’de yaptığı açıklamada vermiş olduğu bilgilere göre; vergi borcu yapılandırma süreci verginin yanı sıra SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borcu kapsayacak. Şubat 2021 itibarıyla başlayacak olan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma fırsatı sunulacak.

Yasa çıktıktan sonra yıl sonuna kadar müracaat yapılabilecek. Vergi yapılandırması ödeme süreciyle alakalı da önemli bilgilerin verildiği açıklamanın ardından yapılandırmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yasanın çıkacağı tarih beklenmeye başlandı. Yasa çıktıktan sonra vatandaşlar müracaatlarını yapabilecek.