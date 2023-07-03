Vergi borcu yapılandırması için son gün!

1 trilyon 300 milyar liralık kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin süre bu akşam doluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için süre bugün doluyor.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı. Buna göre, başvuru süresi 3 Temmuz'da (30 Haziran'ın Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle), ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Öte yandan, kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Yeni düzenlemeyle ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

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