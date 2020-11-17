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Ekonomi Vergi borcu yapılandırma internetten nasıl yapılır?
Ekonomi

Vergi borcu yapılandırma internetten nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede duyurulmasıyla işlemlere başlandı. Vergi borcu yapılandırmada birçok borcun içinde bulunduğu düzenlemeyle vatandaşlar 18 taksitle ödemelerini yapabilecek. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona erecek? İşte Vergi Borcu yapılandırma başvuru ekranı hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:34:00 -
Vergi borcu yapılandırma internetten nasıl yapılır?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan beklenen açıklama yapıldı. İlgili kanunun Resmi Gazete’de duyurulmasıyla yapılandırma yürürlüğe girdi. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?

Vergi borcu yapılandırma başvurulara ne zaman sona erecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu kanunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyurulmasıyla vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını belirtti. Gelir İdaresi Başkanlığı, imkanlardan yararlanmak için 31 Aralık'a kadar başvuru yapılması gerektiğini duyurdu.

Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden, nasıl yapılır?

7256 sayılı kanun üzerine borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek için vergi dairesinin internet adresini kullanacak. Başvuru yapacak vatandaşlar, giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip. Vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini yapabilecek.

GİB giriş için TIKLAYINIZ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hesaplarından duyurulan bilgilere göre yapılandırma başvuruları GİB'in internet adresinden veya e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine giriş yapılarak ya da bağlı olduğunuz vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilecek.

Bu ekranda yapılması gereken işlemler şu şekilde;

Ekranda bulunan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması için bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Daha sonra burada ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini yapabilecek.

Başvuru ekranı için TIKLAYINIZ

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