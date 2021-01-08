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Ekonomi Vergi borcu yapılandırma başvuruları uzatıldı mı? Son gün ne zaman?
Ekonomi

Vergi borcu yapılandırma başvuruları uzatıldı mı? Son gün ne zaman?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte vergi borcu yapılandırma başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Mecliste yapılan görüşmelerin ardından 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi beklenen borç yapılandırma başvuru tarihi uzatılmıştı. Peki vergi borcu yapılandırma son günü ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:47:00 - 2021-01-08 12:00:18
Vergi borcu yapılandırma başvuruları uzatıldı mı? Son gün ne zaman?

Meclis'ten geçtiği duyurulan vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayımlandı. SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar online olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Son duyuruyla birlikte 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde:

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

Vergi borç yapılandırması nasıl yapılıyor?

Mükellefler, vergi dairelerine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi sitesinden (www.ivd.gib.gov.tr) kolayca başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, evlerinden, bilgisayar veya cep telefonları ile vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online olarak gerçekleştirebilecek. Mükellefler, aynı şekilde yapılandırma ödemelerini de online olarak bu sistemden gerçekleştirebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapan mükellefler, belirlenen zamana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

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