Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Advance paketi 125 kW, Progressive versiyonu ise 160 kW güç üretiyor. Her iki seçeneğin maksimum tork değeri 350 Nm, ulaşabildiği en yüksek hız ise 185 kilometre/saat olarak açıklandı. Advance versiyonu 0’dan 100 kilometre/saat hıza 8,3 saniyede çıkarken Progressive paket aynı hızlanmayı 7,4 saniyede tamamlıyor. Giriş seviyesindeki modelde 63 kWh, üst pakette ise 84 kWh kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Batarya ön koşullandırma sistemi, özellikle soğuk havalarda şarj performansının korunmasına yardımcı oluyor. IONIQ 6’nın 800 voltluk elektrik mimarisi, uygun ultra hızlı DC istasyonunda bataryanın yaklaşık 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşmasını sağlıyor. Enerji yönetim sistemi, batarya kullanımını sürüş koşullarına göre düzenliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklardan seviyesi ayarlanabilen rejeneratif frenleme sistemi ise yavaşlama sırasında ortaya çıkan enerjiyi yeniden bataryaya aktarıyor. Akıllı i-Pedal özelliği, özellikle kent içinde tek pedalla sürüş imkânı sunuyor.