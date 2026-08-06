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Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

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Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Hyundai, makyajlanan tamamen elektrikli IONIQ 6’yı iki farklı donanım ve batarya seçeneğiyle Türkiye pazarına sundu. Bluelink bağlantı hizmetine kavuşan 2026 model otomobil, 18 dakikalık hızlı şarj süresi ve 0,21 Cd’lik sürtünme katsayısıyla öne çıkıyor.

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Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Hyundai Motor Türkiye, tasarımı ve teknolojik donanımları yenilenen IONIQ 6’nın satışlarına başladı. Markanın E-GMP platformu üzerinde geliştirilen elektrikli sedan, Advance ve Progressive olmak üzere iki donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

#2
Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

IONIQ 6’nın 125 kW gücündeki Advance paketi 2 milyon 482 bin TL’den satışa sunuldu. Daha güçlü motor ve büyük bataryayla gelen 160 kW’lık Progressive versiyonun fiyatı ise 3 milyon 725 bin TL olarak açıklandı.

#3
Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Makyaj operasyonunda otomobilin karakteristik akıcı silueti korunurken ön ve arka bölümlerde kapsamlı değişikliklere gidildi. İnce LED gündüz farları ve tampon içerisine gizlenen ana farlar, IONIQ 6’ya daha geniş bir görünüm kazandırdı. Hava akışını iyileştirecek şekilde tasarlanan yeni ön tampon, sadeleştirilen arka spoyler, Parametrik Pixel LED aydınlatmalar ve yeniden şekillendirilen difüzör aerodinamik verimliliği destekliyor. Modelin sürtünme katsayısı 0,21 Cd seviyesinde tutuldu. Gövde çevresindeki hava akışının yeniden düzenlenmesiyle yüksek hızlardaki sürüş kararlılığının artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflendi.

#4
Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

IONIQ 6’nın sürücü odaklı kokpitinde yeni direksiyon simidi, geliştirilen kapı kaplamaları ve daha ergonomik hâle getirilen orta konsol bulunuyor. Dijital gösterge paneli ile multimedya sistemi, yan yana konumlandırılan iki adet 12,3 inç yüksek çözünürlüklü ekran üzerinden yönetiliyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan modelde, hızlı şarja imkân veren USB-C bağlantıları da yer alıyor.

#5
Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Advance paketi 125 kW, Progressive versiyonu ise 160 kW güç üretiyor. Her iki seçeneğin maksimum tork değeri 350 Nm, ulaşabildiği en yüksek hız ise 185 kilometre/saat olarak açıklandı. Advance versiyonu 0’dan 100 kilometre/saat hıza 8,3 saniyede çıkarken Progressive paket aynı hızlanmayı 7,4 saniyede tamamlıyor. Giriş seviyesindeki modelde 63 kWh, üst pakette ise 84 kWh kapasiteli NMC batarya kullanılıyor. Batarya ön koşullandırma sistemi, özellikle soğuk havalarda şarj performansının korunmasına yardımcı oluyor. IONIQ 6’nın 800 voltluk elektrik mimarisi, uygun ultra hızlı DC istasyonunda bataryanın yaklaşık 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşmasını sağlıyor. Enerji yönetim sistemi, batarya kullanımını sürüş koşullarına göre düzenliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklardan seviyesi ayarlanabilen rejeneratif frenleme sistemi ise yavaşlama sırasında ortaya çıkan enerjiyi yeniden bataryaya aktarıyor. Akıllı i-Pedal özelliği, özellikle kent içinde tek pedalla sürüş imkânı sunuyor.

#6
Foto - Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Yenilenen modelle birlikte Hyundai’nin Bluelink bağlantı hizmeti de kullanıma sunuldu. Sistem; uzaktan araç kontrolü, kablosuz yazılım güncellemesi, bulut tabanlı navigasyon ve gerçek zamanlı rota planlaması gibi özellikleri destekliyor. Hyundai Dijital Anahtar 2 teknolojisi sayesinde araca akıllı telefonla erişilebiliyor ve dijital anahtar başka kullanıcılarla paylaşılabiliyor. Navigasyon sistemi de rota üzerindeki batarya durumunu hesaplayarak uygun şarj noktalarını sürücüye önerebiliyor. BATARYA TAŞINABİLİR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR Vehicle-to-Load teknolojisini destekleyen IONIQ 6’nın bataryası, harici elektronik cihazlara elektrik sağlayabiliyor. Böylece elektrikli bisikletlerden dizüstü bilgisayarlara, kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar farklı cihazlar araç üzerinden çalıştırılabiliyor. AKTİF GÜVENLİK DONANIMLARI GENİŞLETİLDİ Hyundai SmartSense güvenlik paketi kapsamında adaptif hız sabitleyici, akıllı hız limiti asistanı, şerit takip ve şerit hizalama sistemleri sunuluyor. Ön çarpışma, kör nokta ve arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanlarının yanı sıra güvenli çıkış desteği de otomobilin güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Çevre görüş ve kör nokta görüntüleme sistemleriyle desteklenen IONIQ 6’da akıllı park yardımcısı ile ön, arka ve yan park çarpışma önleme teknolojileri de görev yapıyor.

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