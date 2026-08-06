Yenilenen Hyundai IONIQ 6 Türkiye’de satışa çıktı! Özellikleri ve fiyatı açıklandı

Yenilenen modelle birlikte Hyundai’nin Bluelink bağlantı hizmeti de kullanıma sunuldu. Sistem; uzaktan araç kontrolü, kablosuz yazılım güncellemesi, bulut tabanlı navigasyon ve gerçek zamanlı rota planlaması gibi özellikleri destekliyor. Hyundai Dijital Anahtar 2 teknolojisi sayesinde araca akıllı telefonla erişilebiliyor ve dijital anahtar başka kullanıcılarla paylaşılabiliyor. Navigasyon sistemi de rota üzerindeki batarya durumunu hesaplayarak uygun şarj noktalarını sürücüye önerebiliyor. BATARYA TAŞINABİLİR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞÜYOR Vehicle-to-Load teknolojisini destekleyen IONIQ 6’nın bataryası, harici elektronik cihazlara elektrik sağlayabiliyor. Böylece elektrikli bisikletlerden dizüstü bilgisayarlara, kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar farklı cihazlar araç üzerinden çalıştırılabiliyor. AKTİF GÜVENLİK DONANIMLARI GENİŞLETİLDİ Hyundai SmartSense güvenlik paketi kapsamında adaptif hız sabitleyici, akıllı hız limiti asistanı, şerit takip ve şerit hizalama sistemleri sunuluyor. Ön çarpışma, kör nokta ve arka çapraz trafik çarpışma önleme asistanlarının yanı sıra güvenli çıkış desteği de otomobilin güvenlik donanımları arasında bulunuyor. Çevre görüş ve kör nokta görüntüleme sistemleriyle desteklenen IONIQ 6’da akıllı park yardımcısı ile ön, arka ve yan park çarpışma önleme teknolojileri de görev yapıyor.