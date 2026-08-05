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Gündem Yeni Parti İl Başkanı gözaltına alındı
Gündem

Yeni Parti İl Başkanı gözaltına alındı

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Yeni Parti İl Başkanı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve daha sonra yetki kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilen soruşturmada Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı.

YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince gözaltına alınan Özalper'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Özalper'in emniyetteki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, daha önce gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer tutuklanmıştı.

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Yorumlar

dakka 1 gol 10; bu nela, nebula, nelabu?

yaa bak, bu şeylerle emmin dalaşan’ı deli divaneye dönderiyonuz bee, ayıp bee,

ata

abdestini alırken fotosunu bi teyze tesadüfen çekmemiş.... yazık... neyse ilklerden olarak tarihe geçti... ne mutlu...
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