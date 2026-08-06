Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi
Google, Android cihazlardaki klasik Asistan hizmetini 4 Eylül 2026’dan itibaren kademeli olarak sonlandıracak. Geçişin tamamlanmasıyla uyumlu telefon ve tabletlerde yalnızca Gemini kullanılabilecek.
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Google, Android cihazlardaki klasik Asistan hizmetini 4 Eylül 2026’dan itibaren kademeli olarak sonlandıracak. Geçişin tamamlanmasıyla uyumlu telefon ve tabletlerde yalnızca Gemini kullanılabilecek.
Google, Android ekosisteminde yapay zekâ merkezli dönüşümün en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Yıllardır telefon ve tabletlerde kullanılan Google Asistan, 4 Eylül’den başlayarak cihazlardan kaldırılacak.
Şirketin kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme e-postasında, işlemin bütün cihazlarda aynı anda gerçekleşmeyeceği belirtildi. Kademeli yürütülecek geçiş sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.
Google Asistan’a erişimi sona eren kullanıcılar eski hizmete geri dönemeyecek. Asistanın yerini, uyumlu cihazlarda tamamen Gemini alacak.
Değişiklik yalnızca Android telefon ve tabletlerle sınırlı kalmayacak. Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatler, kulaklıklar ve telefona bağlı çalışan Android Auto sistemleri de geçiş sürecinden etkilenecek. Google built-in altyapısını kullanan otomobillerde ise klasik Asistan desteği şimdilik devam edecek.
Google Home ürünleri, Google TV cihazları ve akıllı ekranlar, 4 Eylül’de başlayacak kapsamın dışında tutulacak. Şirket daha önce Gemini’nin ilerleyen dönemde bu platformlara da getirileceğini açıklamıştı.
Gemini entegrasyonunun tamamlanmasının ardından söz konusu cihazlarda da Google Asistan döneminin sona ermesi bekleniyor.
Google, mobil cihazlarda klasik Asistan’ı kullanımdan kaldırma planını ilk olarak 2025 yılı için duyurmuştu. Ancak şirket daha sonra geçiş takvimini 2026’ya ertelemişti. Son bilgilendirmeyle birlikte dönüşümün başlayacağı tarih 4 Eylül 2026 olarak kesinleşti.
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