  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin ünlü markası yerli kola üretti: Coca Cola ve Pepsi işte şimdi yandı Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding dev satın almayı duyurdu Moshe Feiglin: Türkiye'ye bırakamayız hepsini sürgün edelim Hakan Fidan'dan Ortadoğu ülkesine son uyarı: Saldırıyı bize yapılmış kabul ederiz Türkiye'den 91 ülkeye gönderiliyor! Gediz Ovası kırmızı örtüyle kaplandı Bu uzun bir imtihan seferidir! ‘Filistin Konvoyu’nu bütün Adana karşıladı Düzenleme Meclis’te kabul edildi! Artık asgari ücretten az olmayacak İstanbul’da korkutan çökme! Bahçelievler'de 4 katlı bina yerle bir oldu
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Google, Android cihazlardaki klasik Asistan hizmetini 4 Eylül 2026’dan itibaren kademeli olarak sonlandıracak. Geçişin tamamlanmasıyla uyumlu telefon ve tabletlerde yalnızca Gemini kullanılabilecek.

#1
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Google, Android ekosisteminde yapay zekâ merkezli dönüşümün en önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Yıllardır telefon ve tabletlerde kullanılan Google Asistan, 4 Eylül’den başlayarak cihazlardan kaldırılacak.

#2
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Şirketin kullanıcılara gönderdiği bilgilendirme e-postasında, işlemin bütün cihazlarda aynı anda gerçekleşmeyeceği belirtildi. Kademeli yürütülecek geçiş sürecinin birkaç hafta sürmesi bekleniyor.

#3
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Google Asistan’a erişimi sona eren kullanıcılar eski hizmete geri dönemeyecek. Asistanın yerini, uyumlu cihazlarda tamamen Gemini alacak.

#4
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Değişiklik yalnızca Android telefon ve tabletlerle sınırlı kalmayacak. Wear OS işletim sistemine sahip akıllı saatler, kulaklıklar ve telefona bağlı çalışan Android Auto sistemleri de geçiş sürecinden etkilenecek. Google built-in altyapısını kullanan otomobillerde ise klasik Asistan desteği şimdilik devam edecek.

#5
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Google Home ürünleri, Google TV cihazları ve akıllı ekranlar, 4 Eylül’de başlayacak kapsamın dışında tutulacak. Şirket daha önce Gemini’nin ilerleyen dönemde bu platformlara da getirileceğini açıklamıştı.

#6
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Gemini entegrasyonunun tamamlanmasının ardından söz konusu cihazlarda da Google Asistan döneminin sona ermesi bekleniyor.

#7
Foto - Google Asistan tarih oluyor! Tarih verildi

Google, mobil cihazlarda klasik Asistan’ı kullanımdan kaldırma planını ilk olarak 2025 yılı için duyurmuştu. Ancak şirket daha sonra geçiş takvimini 2026’ya ertelemişti. Son bilgilendirmeyle birlikte dönüşümün başlayacağı tarih 4 Eylül 2026 olarak kesinleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalefet eden isimlerin başını çeken Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski çalışanı olduğunu iddia ede..
Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!
Gündem

Skandal ifadeler ortaya çıktı! Tahir Sarıkaya'nın savunması akıllara zarar!

Gazeteci Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı.
IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı
Gündem

IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, YENİ Parti’ye 6 günde yapılan bağı..
CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum
Gündem

CHP'de rüşvet çarkı fezlekeyle belgelendi! Ali Karahasanoğlu'ndan ilk yorum

Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Karahasanoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafı..
Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar
Kadın - Aile

Çöp diye atıyoruz oysa sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyormuş: ne yapacağını ilk kez açıkladılar

Çöp diye attığınız bu sebzenin sapı oysa basurun bir numaralı düşmanıymış. İşte, patlıcan sapının basur üzerindeki inanılmaz etkileri ile il..
'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı
Dünya

'İsrail’e destek veren ülkelerin gemilerini vururuz' demişlerdi: Yemen açıklarında saldırıya uğrayan Hindistan gemisi battı

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanı Sarbananda Sonowal, Hindistan’a ait yük gemisinin Yemen açıklarında uğradığı saldırı son..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23