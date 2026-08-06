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Avrupa Bir milyon euroluk çöp yığını!
Avrupa

Bir milyon euroluk çöp yığını!

Yeniakit Publisher
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Bir milyon euroluk çöp yığını!

İtalya Puglia'da 1 milyon euro kazanan kadın, bayideki uyarıyı yanlış anlayıp biletini çöpe attı. Gerçeği öğrenince atık şirketi SANB'ye başvuran kadın tüm arama masraflarını karşılayarak ikramiyesini buldu.

İtalya Puglia'da 1 milyon euro kazanan kadın, bayideki uyarıyı yanlış anlayıp biletini çöpe attı. Gerçeği öğrenince atık şirketi SANB'ye başvuran kadın tüm arama masraflarını karşılayarak ikramiyesini buldu.

İtalya'nın Puglia bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kadın, 1 milyon euroluk piyango ikramiyesi kazandığı bileti yanlışlıkla çöpe attı. Durumu fark etmesinin ardından atık yönetim şirketi SANB'den yardım isteyen kadın için ekipler seferber oldu. Bir günden uzun süren aramanın ardından çöp kamyonundaki atıklar arasında bulunan bilet koçanı, büyük ikramiyenin alınmasının önünü açtı.

SANB yöneticisi Roberto Nicola Toscano'nun verdiği bilgiye göre kadın, çekilişin ardından biletini kontrol ettirmek için bir bayiye gitti. Ancak bilet kontrol cihazı "ödeme yapılamaz" uyarısı verdi. Küçük bayilerin yalnızca düşük tutarlı ikramiyeleri ödeyebilmesi nedeniyle verilen bu uyarıyı yanlış değerlendiren kadın, büyük ikramiyeyi kazandığını anlayamayarak bileti çöpe attı.

 

Eve döndüğünde bir aile üyesi, oynadığı numaralara 1 milyon euro ikramiye çıktığını söyleyince yeniden bayiye giden kadın, biletin çöpe atıldığını ve çöp kamyonu tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine hemen atık yönetim şirketiyle iletişime geçildi.

SANB ekipleri, biletin bulunduğu çöp kamyonunu tespit ederek aracı güvenli arama yapılabilen özel bir tesise götürdü. Bir günden uzun süren çalışmada çok sayıda piyango bileti ve koçanı tek tek incelenirken, aranan koçan da tek parça halinde bulundu.

Toscano, kadına telefonla müjdeli haberi verdiğinde büyük sevinç yaşandığını belirterek, kadının gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Kamu kuruluşu olan SANB'nin yürüttüğü arama çalışmasının masraflarının ise vergi mükelleflerine yük olmaması için kazanan kadının tüm ek maliyetleri karşılamayı kabul ettiği ifade edildi.

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