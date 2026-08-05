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Gündem Siyonist çetenin hamisi ABD'den alçak manevra! Müzakere maskesiyle geri adım attılar!
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Siyonist çetenin hamisi ABD'den alçak manevra! Müzakere maskesiyle geri adım attılar!

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Siyonist çetenin hamisi ABD'den alçak manevra! Müzakere maskesiyle geri adım attılar!

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren emperyalist güçlerin ve Siyonist rejimin ana hamisi ABD, İran ile yürütülen müzakereler sürerken geri adım atmak zorunda kaldı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD- İran müzakereleri sürerken terörle mücadele yaptırımlarının yer aldığı internet sayfasında bir güncelleme yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARI BAĞLANTILI IRAK'A AİT HAVA YOLU ŞİRKETİNİ YAPTIRIM LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Buna göre bakanlık, Ocak 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Kudüs Gücü'ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak'a ait hava yolu şirketi "Fly Baghdad"ı, şirkete ait uçakları ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı.

Söz konusu karar daha çok Irak'ı ilgilendiren bir adım olsa da İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir yapının yaptırım listesinden çıkarılması dikkat çekti.

İRAN: DENİZ ULAŞIM GÜZERGAHININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN MUTABAKATA VARILDI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ve Maskat yönetimlerinin boğazda planlanan deniz taşımacılığı güzergahının coğrafi özellikleri konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "belirli üçüncü tarafların" sürece müdahale etmemesi halinde varılan mutabakata ilişkin yakın zamanda ortak bildiri yayımlanabileceğini bildirdi.

Bekayi, İran ile Umman arasında varılacak bir anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi otomatik olarak garanti etmeyeceğini belirterek, ABD'nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Boğazdaki güvenlik risklerine yol açan birçok unsurun hala ortadan kalkmadığını ifade eden Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası ile "İran ve çıkarlarına karşı saldırgan ve tehditkar eylemlerini" sürdürdüğünü kaydetti.

Bekayi ayrıca, İran'ın taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan ve Katar ile temaslarını sürdürdüğünü bildirdi ancak, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın gelinen aşamada bu ülkelere resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlamadığını söyledi.

 

TRUMP "48 SAAT" VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı ise anlaşmanın gecikmesinin temel nedeninin ABD'nin tehditleri olduğunu belirtmişti.

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