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Ekonomi Vergi borcu nasıl nereden yapılandırılır? |Vergi borcu yapılandırma işlemi son başvuru tarihi
Ekonomi

Vergi borcu nasıl nereden yapılandırılır? |Vergi borcu yapılandırma işlemi son başvuru tarihi

Borç yapılandırma e devlet | Milyonlarca kişinin beklediği borç yapılandırmasıyla ilgili karar 17 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlandı. 2020’nin son günleri yaklaşırken vatandaşlar borç yapılandırma işleminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır? | Vergi borcu yapılandırma işlemi ne zaman son? İnternetten vergi borcu nasıl yapılandırılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:41:00 -
Vergi borcu nasıl nereden yapılandırılır? |Vergi borcu yapılandırma işlemi son başvuru tarihi

Vergi borcu yapılandırma ekranı | Milyonlarca kişi borçların yapılandırılması kararını uzun zamandır bekliyordu. Beklenen karar 17 Ekim’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Yürürlüğe giren karara göre; gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Peki, vergi borcu nasıl yapılandırılır?

Vergi borcu nasıl nereden yapılandırılır? |Vergi borcu yapılandırma işlemi son başvuru tarihi

Pek çok kişi vergi borçlarının ne zaman nasıl yapılandırılacağını araştırıyor. Borçlarınızı 31 Aralık 2020’ye kadar yapılandırmanız gerekiyor. Borcunu peşin ödeyene ise yüzde 90’a varan indirim yapılıyor.

Borç yapılandırma işlemi yapmak isteyenler işlemleri nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Borç yapılandırma işlemlerini vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sol kısımda menü bulunuyor. Menünün en alt kısmında ‘Yapılandırma İşlemleri' ifadesine tıklayınız. Yapılandırma işlemlerine tıkladığınızda karşınıza üç seçenek çıkacak. Buradan '7256 Başvuru Formu'na tıklayın. Karşınızda borçlarınız listelenecek. Bu ekrandan borçlarınızı seçerek yapılandırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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