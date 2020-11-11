Online vergi öde | Vergi borcu olan kişiler bu işlemi internet üzerinden yapıp yamayacaklarını araştırıyor. Peki, vergi borcu nasıl ödenir?

Vergi borcu internetten nasıl ödenir?

Vergi borcu olan kişiler nereden nasıl borçlarını ödeyebileceklerini merak ediyor. Son yıllarda pek çok hizmet dijital ortamda verilmeye başlardı. Bu hizmetler sayesinde vergi dairelerinde, banka şubelerinde vakit geçirmeye gerek kalmadı. Vergi işlemleri online kanallarla yapılıyor. Vergi borçları; vergi dairelerinden ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca GİB internet sitesi, e devlet ve dijital bankalardan vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.

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