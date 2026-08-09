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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle Antalya karayolunda kaza meydana geldi. 13 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Kızılören ilçesi girişinde yoğun duman kazayı da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı.

#2
Foto - Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi.

#3
Foto - Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

#4
Foto - Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!

kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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