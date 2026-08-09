Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 13 araç birbirine girdi!
Afyonkarahisar'da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle Antalya karayolunda kaza meydana geldi. 13 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Afyonkarahisar'da çıkan anız yangınının oluşturduğu yoğun duman nedeniyle Antalya karayolunda kaza meydana geldi. 13 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Kızılören ilçesi girişinde yoğun duman kazayı da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaşanan anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı.
13 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara olay yerinde müdahale edildi.
kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun bir yönünde ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.
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