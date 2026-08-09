Aziz Yıldırım ile görüşmüştü: Ederson'dan ayrılık haberlerine yanıt: O da kalıyor
Transfer görüşmeleri yaptığı söylenen Ederson'un bu sebeple tercih edilmediği konuşuluyordu. Ancak Brezilyalı kaleciden geleceğiyle ilgili önemli bir mesaj geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Transfer görüşmeleri yaptığı söylenen Ederson'un bu sebeple tercih edilmediği konuşuluyordu. Ancak Brezilyalı kaleciden geleceğiyle ilgili önemli bir mesaj geldi.
Fenerbahçe Ederson'u transfer ettiğinde beklentiler çok büyüktü. Ancak tecrübeli eldivenin kritik maçlarda yaptığı hatalar sebebiyle tribünlerle arası açıldı. Başkanlık seçimini kazanan Aziz Yıldırım, yıldız kalecinin kalmasını istiyor. Ancak sambacının ayrılmak istediği söyleniyordu.
Hatta transfer görüşmeleri yaptığı ve bu sebeple de fazla tercih edilmediği konuşuluyordu. Yaşanan gelişmelerin üzerine Ederson cephesinde imalı bir paylaşım geldi. 32 yaşındaki kaleci, bir idman fotoğrafı paylaşarak "Neredeyse 0" notunu düştü. Yani henüz hazır olmadığı için yedek kaldığını vurguladı.
Sambacı ayrıca, "Yalanlara inanmayın" da dedi. Paylaşımın bu bölümü, hakkındaki ayrılık iddialarına yönelikti... Yaşanan gelişmenin ardından Ederson'un kalması bekleniyor. Ancak Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10+4'lük kontenjan sebebiyle birçok isimle yollarını ayırmak zorunda...
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