Aziz Yıldırım ile görüşmüştü: Ederson'dan ayrılık haberlerine yanıt: O da kalıyor

Hatta transfer görüşmeleri yaptığı ve bu sebeple de fazla tercih edilmediği konuşuluyordu. Yaşanan gelişmelerin üzerine Ederson cephesinde imalı bir paylaşım geldi. 32 yaşındaki kaleci, bir idman fotoğrafı paylaşarak "Neredeyse 0" notunu düştü. Yani henüz hazır olmadığı için yedek kaldığını vurguladı.