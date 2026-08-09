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Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

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Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

Beşiktaş Yönetimi, Elan Ricardo için bütün tekliflere açık durumda (kiralık veya satılık). Sorun şu ki: Kolombiyalı futbolcu hakkında bilgi toplayan bile yok!

#1
Foto - Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Elan Ricardo, 1 kez bile Siyah-Beyazlı formayı giyemedi. Kiralık döneminde de fazla forma şansı bulamadı. 22 yaşındaki merkez orta saha; Kartal'ın gelecek planlamalarında kesinlikle düşünülmüyor. Yönetim bir şekilde onu elden çıkarmak istiyor.

#2
Foto - Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

Siyah-Beyazlılar, bazı Süper Lig ekiplerinin oyuncu için kiralama teklifinde bulunabileceğini düşünüyordu. Ancak alınan bilgilere göre; oyuncunun durumunu hiçbir takım sormadı (yerli veya yabancı). 1.84 boyundaki futbolcunun Beşiktaş'la 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi var.

#3
Foto - Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

Sözleşmesinin son senesine giren oyuncuların 1 yıllık alacakları ödenerek yollar ayrılabiliyor. Ancak Ricardo'nun kontratının tamamlanmasına daha çok var! Özetle ortada ciddi bir sorun var... Bu arada sosyal medyadan bir paylaşım yapan Elan Ricardo, yakında baba olacağını müjdeledi!

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