Yazık ki ne yazık: Elan Ricardo'da yaprak kımıldamıyor: Uzun vadeli sorun

Sözleşmesinin son senesine giren oyuncuların 1 yıllık alacakları ödenerek yollar ayrılabiliyor. Ancak Ricardo'nun kontratının tamamlanmasına daha çok var! Özetle ortada ciddi bir sorun var... Bu arada sosyal medyadan bir paylaşım yapan Elan Ricardo, yakında baba olacağını müjdeledi!