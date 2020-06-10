Vergi affı yok yapılandırma olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Vergi affı olarak algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” açıklamasıyla umutlanan bu kesim kendilerini rahatlatacak yeni bir adım atılmasını bekliyor.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında vergi borçlarının ekime ötelenmesiyle hayata bağlanan irili ufaklı şirketler, gözlerini sonbahar aylarına çevirdi. 10’uncu ayda yüklü bir faturayla karşı karşıya kalma, vergilerini ödeyememe korkusu, şirket yöneticilerini, “Sıkıntılarımızı giderecek yeni bir paket yaşama geçirilsin, borçlarımız ileri tarihlere atılsın” çağrısı yapmaya itti.

Albayrak heyecanlandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi gazetecileriyle buluşmasında “Yapılandırma noktasında farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” ifadelerini kullanması ise heyecan uyandırdı. Bu ifadeler; yeni bir çalışma yapılabileceği, vergi ödemelerinde erteleme süresinin uzatılabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Sanayici yine umutlu

Albayrak’ın piyasanın normalleşmesini yakından takip ettiklerini belirterek, “Ekonomi paydaşlarının iktisadi faaliyetlerini düzenlemek için girişimlerde bulunabiliriz. Ama şu anda bu çerçevede somut bir şey olduğunu söyleyemem. İkinci çeyreğin etkileriyle veya tüm ekonomik ve iktisadi faaliyetteki etkilerin sonuçlarını gördükten sona bazı alanlarda daha somut yorum yapabilirim” mesajını vermesi de sanayiciler ile ticaret erbapları tarafından olumlu karşılandı.

İşverenden öteleme talebi

Bu arada; Covid-19 paniğinden ötürü KOBİ’lerin küçülmeye gitmeleri iş dünyası sivil toplum kuruluşlarını (STK) harekete geçirdi. STK’lar hükümeti vergi borçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapmaya; af yerine borç ötelemesine gitmeye davet etti.