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Yaşam Veresiye sorununa çözüm böyle bulundu
Yaşam

Veresiye sorununa çözüm böyle bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 14:48:00 -
Veresiye sorununa çözüm böyle bulundu

Esnaf veresiye isteyen müşterilere karşı esprili çözüm buldu.

Eskişehir'de tezgâhının arkasına 'Değerli dostumuz veresiye vefat etmiştir. Ödemelerinizi kredi kartıyla yapabilirsiniz' yazılı esprili bir kağıt yapıştıran esnaf kredi kartlarında taksitlendirme seçeneğinin bulunduğuna dikkat çekti.

Geçmiş yıllardan bu yana esnaf dükkânlarında bir kültür haline veresiye her geçen gün azalıyor. Müşterilerin borç paralarını ödememesi sebebiyle peşin ödeme yapılmasını isteyen pek çok esnaf, pandemi döneminden sonra kullanımı daha da yaygınlaşan kredi kartları ile taksit yapılabilmesi nedeniyle veresiye sistemini kaldırdı. Bu işletme sahiplerinden birisi olan Mithat Gelici ise, kasanın arkasına yapıştırdığı 'Değerli dostumuz veresiye vefat etmiştir. Ödemelerinizi kredi kartıyla yapabilirsiniz' yazılı mesajı ile görenleri güldürdü.

“Kredi kartlarının kullanımının arttırmasıyla veresiye isteyenlerin azaldı”

Eskişehir'de kamp ve av malzemeleri satan esnaf Mithat Gelici, "Vatandaşlar eskiden beri hep veresiye isterler. Biz de bunları defterlere yazardık. Aslında eskiden de bu tarz kağıtlar asılıyordu, ama ben işin içine kredi kartını da dâhil ettim. Günümüzde kredi kartlarının kullanımının arttırmasıyla birlikte veresiye isteyen vatandaşların sayısı da azaldı. Parası az olanlara taksitlendiriyoruz, ya da direkt karttan çekiyorlar" dedi.

 
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