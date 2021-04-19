Verdikleri oy yüzünden üzerlerine kapıyı kilitlediler, bir kadın fenalık geçirdi! CHP'de şok kavga

Ayvalık Belediyesi içinde yaşanan olaylar büyük bir skandalı da ortaya çıkardı.

İddialara göre, büyük bir rant kapısı olan imar ruhsat kat artırımı oylamasında hayır oyu veren CHP'li meclis üyeleri büyük bir baskıya maruz kaldı.

CHP ilçe yönetimi, hayır oyu veren CHP'lileri yakışıksız bir üslupla yeni bir toplantıya çağırarak parti binasında üzerlerine yürüdü.

'CHP Genel Merkezi 'evet' oyu kullanmanızı istedi' diyerek CHP'li meclis üyelerinin üzerine kapı kilitlenerek alıkonuldu, yaşadığı korku nedeniyle CHP meclis üyesi bir kadın fenalık geçirdi. Bununla da yetinmeyerek 'hayır' oyu kullanan CHP'lilerin istifası istendi.

Star'ın haberine göre; küresel sermayenin gözünün Ayvalık'ta olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir belediye çalışanı da şu ifadeleri kullandı.

"Ayvalık çok değerli. İki yıldır takip ettiğimiz bir konuydu. Her gündeme geldiğinde reddedildi. Meclis üstünlüğü CHP'de olduğu için, plan tadilat değişikliğinde giriş katı ticarethane oldu, çünkü o şekilde daha büyük değer kazanıyor. Biz bununla ilgili tepki gösterdik. Henüz bu kadar insanın yaşadığı yerin altyapısı, içme suyu hattı ve arıtma sorunu çözülmedi. Hayır oyu kullanan CHP'li arkadaşları ilçe binasında kapıyı kilitleyerek sert bir ses tonu kullanarak ve üzerlerine yürüyerek baskı yapmışlar. Daha sonra da istifalarını istemişler. Bunun üzerine de bir hanım arkadaşımız fenalaşmış. Bu durumu öğrenince biz de protesto ettik."