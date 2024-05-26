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Gündem Verdikleri örnekler tam fıkralık Başıboş köpekleri savunurken motoru yaktılar
Gündem

Verdikleri örnekler tam fıkralık Başıboş köpekleri savunurken motoru yaktılar

Yeniakit Publisher
2024-05-26 12:12:00 -

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili sorunun tartışıldığı Sözcü TV yayınında, sunucu Serap Belovacıklı ve gazeteci Özlem Akarsu Çelik'in konuyla ilgili verdiği örnekler izleyenleri şaşkına çevirdi. Çelik, köpekleri tilkilerle bir tutarken Belovacıklı'dan da timsahlarla ilgili garip ifadeler geldi.

Vatandaşlarımızı hayattan koparan başıboş sokak köpeği sorununun çözümü için kollar sıvandı. Konuyla ilgili köklü değişimi hedefleyen yasal hazırlıklara hız verildi. Düzenleme kapsamında her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi öngörülüyor. Bu süre içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak. Söz konusu köpeklerin ardından boş kalan barınaklara yenileri yerleştirilirken, süreç aynı şekilde devam edecek. Alakasız örnekler peş peşe geldi. Hal böyleyken Sözcü TV ekranlarında konuyla ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özlem Akarsu Çelik ve Nevzat Çiçek'in konuk olduğu Aklın Yolu isimli programda başıboş sokak köpekleriyle ilgili sorunun çözümü alakasız önerilerle ele alındı.

Programda konuşan gazeteci Özlem Akarsu Çelik, İsmail Saymaz'a dönerek "İsmail İngiltere’de tilkiler var örneğin" dedi. Tilki var örneğin, sincap var... O esnada araya giren sunucu Serap Belovacıklı, sincapların da olduğunu söyledi. İki örnek karşısında Saymaz'ın cevabı ise "Ormanlarda var evet" oldu. Anlam verilemeyen örneğini ısrarlı şekilde sürdüren Özlem Akarsu Çelik bu kez de, "Ormanda değil kentin ortasında tilki gördüm ben. Sokaklarda da geziyor tilkiler ama sokak hayvanı yok" ifadelerini kullandı.

"Timsah giriyor adamların evlerine itlaf edelim diye bir şey dediklerini duymadım"

Çelik'in ifadeleri sonrası Serap Belovacıklı'dan da "Çok daha ileri götüreyim, timsah giriyor adamların evlerine itlaf edelim diye bir şey dediklerini duymadım yani" yorumu gelince konunun giderek saçmalaştığı görüldü.

Çelik ve Belovacıklı'nın garip örneklerine bir kez daha yanıt veren İsmail Saymaz ise, "Sokakların her tarafında timsah geziyor anlamına gelmez bu. Sokakların her yerinde timsah gezmiyor. Timsahlar insanlarla aynı sosyal alanda yaşamıyorlar" şeklinde konuştu.

Belovacıklı ise verdiği örneğin doğru olduğunu düşünmeye devam ederek, "Tamam da yani iki tane timsah girdi diye hoppa timsahları itlaf ediyoruz artık popülasyonunu kaldırdık demiyor insanlar" dedi.
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Timsahlar bazen geliyorlar, ayılar da öyle: Aynı şeyler değil...

Belovacıklı'nın sözleri sonrası İsmail Saymaz, ilginç örnekler veren ikiliye yönelik şu ifadeleri kullandı:

Timsahlar nehir kenarlarında yaşıyorlar ve bazen geliyorlar. Ayılar da bazen köyleri basarlar. Bütün ayıları öldürelim gibi bir sonuca gitmiyor. Aynı değil, sayılar da aynı değil. Şimdi baktığımda 4 milyon civarı sokak hayvanı olduğundan bahsediliyor ve bu ciddi bir rakam.

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Yorumlar

Okur

Yazık ya ülkeyi kimler meşgul ediyor..

ata

rakı meze kafa yapmaz, kafayı bozar... uyuşturucu alkol aklı alam şeyler yasak dedi rabbim... onlar tersinde diretti.. maksat terslik olsun... biliyor ölecek şekilde görüldüğü gibi yine zıkkımlanıyor... burda da maksat terslik olsun... bütün chp.liler sözcüler... iki  alın evinize, kaç milyonsunuz.. bir tane  kalmaz sokakta...reisin ülkesi temiz olacak diye korkuyorlar...
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