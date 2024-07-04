Ver elini dostum! Özdağ ve Özel arasında faşizm uzlaşısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki isim, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Özel, sığınmacılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin düzensiz göç, kaçak göçmen sorunu vardır ve bu sorunun çözülmesi için CHP olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Bugün Türkiye'nin çözmesi gereken bir sığınmacı sorunu var.”

Bilindiği üzere Ümit Özdağ, ırkçı politikasıyla tüm göçmenleri hedef almaya devam ediyor. En son Kayseri merkezli olayların yaşanmasına neden olan Özdağ yüzünden Suriyelilerin ev ve iş yerleri ateşe verildi, otomobil ve motosikletleri parçalandı. Antalya’da 17 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak katledildi.