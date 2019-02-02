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Venezuella hava kuvvetleri generali ABD kuklası Guaido'ya biat etti!

Venezuella Hava Kuvvetleri'nden Stratejik Planlama Direktörü General Francisco Esteban Yanez, Maduro'ya karşı kendisini 'devlet başkanı' olarak tanımlayan Guaido'ya biat ettiğini bir video ile duyurdu.

02 Şubat 2019 Cumartesi 21:01
Venezuella hava kuvvetleri generali ABD kuklası Guaido'ya biat etti!

Venezuella'da Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan darbe girişimine ordudan destek geldi. Venezuella Hava Kuvvetleri'nden Stratejik Planlama Direktörü General Francisco Esteban Yanez, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu 'devlet başkanı vekili' olarak tanıdığını açıkladı.

Twitter'dan yayınladı

Yanez, Twitter'de yayınlanan videolu açıklamada, "Bugün, bir vatansever ve demokrat olmaktan duyduğum gururla, milletvekili Juan Guaido'yu Venezuella devlet başkan vekili olarak tanıdığımı bildiriyorum ve buna uygun olarak emirlerini yerine getirmeye hazır olduğumu ilan ediyorum" dedi.

Ordu yetkilerine çağrı yaptı

Sosyal medyada bir video yayınlayan General Francisco Yanez, diğer ordu yetkililerine Maduro'yu terk etmesi çağrısında bulundu. Francisco Yanez, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığına son verdiğini ilan etti.

'Hain' ilan edildi

Venezuella Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu generali 'hain' ilan etti.

Havacı general Yanez, Venezüella hava kuvvetleri komutanlığının resmi sitesinde 'Hava Kuvvetleri Stratejik Planlama Birimi Başkanı' olarak geçiyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 21:01
  1. Ordu
  2. Twitter
  3. Venezuella Hava Kuvvetleri
  4. Venezuella Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  5. General Francisco Yanez
  6. Maduro
  7. Francisco Yanez
  8. Venezuella'da Nicolas Maduro

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  • turkturk1 sa önce
    aklima FETOCU HAVA KUVVETLERIHAINLERI GELDI.

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