CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı tutuklu CHP’li belediye başkanlarını ziyaret talebine anında izin çıkmadığı için Bakan Yardımcısı’na ağır ifadelerle tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Adalet Bakan Yardımcısı Burak efendi!” şeklinde son derece çirkin bir şekilde Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan’a seslenen Cemal Enginyurt; “Ekrem İmamoğlu, Onursal Adıgüzel Adalar Belediye Başkanı Ercan kardeşimizi ziyaret etme talebime 24 saattir izin vermedin. Hayırdır Burak efendi! Orası babanın özel makamı mı? Milletvekilinin ziyaretine sen hangi hakla izin vermiyorsun?” diyerek siyaset diline yakışmayan ifadeler kullandı.
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