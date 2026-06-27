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Dünya Kardeş ülkede 5,9’luk korkutan deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı
Dünya

Kardeş ülkede 5,9’luk korkutan deprem! Vatandaşlar paniğe kapıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Afganistan'ın Hindu Kush bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Pakistan'ın birçok kentinde paniğe neden olurken, Peşaver'deki eyalet meclisi oturumu da sarsıntı nedeniyle yarıda kesildi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad ve çevresindeki bölgelerinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. Pakistan Meteoroloji Dairesi’ne (PMD) göre deprem yerel saat ile 18.35’te meydana geldi. Depremin merkez üssünün Afganistan’ın Hindu Kush bölgesi olduğu ve derinliğinin 178 kilometre olduğu açıklandı. Olaya ilişkin henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Sarsıntıların hissedildiği kırsal kesimlerde ise küçük çaplı yapısal hasar meydana geldiği kaydedildi.

PMD, sarsıntıların İslamabad, Ravalpindi, Mansehra, Shangla, Swat, Chakwal, Abbottabad, Taxila, Haripur ve Buner’de hissedildiğini bildirdi. Pencap İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA) sarsıntıların Lahor, Faisalabad ve Attock’ta da hissedildiğini açıkladı.

 

Lahor, İslamabad, Rawalpindi, Peşaver ve çevresindeki birçok şehirde güçlü sarsıntılar hissedildi. Deprem, halk arasında paniğe yol açarken çok sayıda kişi güvenlik amacıyla açık alanlara çıktı.

Deprem nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin başkenti Peşaver’deki eyalet meclisinde gerçekleştirilen bir oturuma 5 dakikalığına ara verildi. Milletvekillerinin salondan dışarı çıktığı anlar kameralara yansıdı.

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