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Gündem Seküler dayatmanın derslik sonu! Anadolu kadınından sarhoş gezen kadınlara
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Seküler dayatmanın derslik sonu! Anadolu kadınından sarhoş gezen kadınlara

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E-5 kara yolunda akan trafiğin önüne atlayarak faciaya davetiye çıkaran kadının ibretlik görüntüsü; Anadolu’nun vakur kadın kimliğinden, seküler dayatmaların pençesinde sarhoş gezen bir profile dönüşümün ders niteliğindeki acı sonunu gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadının E-5 kara yoluna çıkarak akan trafiğin önüne atlaması, seküler yaşam tarzının getirdiği ahlaki ve toplumsal yozlaşmanın ibretlik bir vesikası olarak kameralara yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı.

İddiaya göre, alkollü kadın, sabah saatlerinde yola atlayarak araçları ve kendi güvenliğini tehlikeye attı.

 

Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kadının, araçları durdurması sürücülerle konuşması yer aldı.

Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu tür olaylar ülkemizde artarak görüldüğünü üzülerek belirtmek gerekiyor. Alkollü kadınların yola atlaması, hem kendi hayatını tehlikeye atması hem de başkalarının güvenliğini riske sokması kabul edilemez bir davranıştır. Batılılaşmanın getirdiği ahlak yozlaşması, bu tür olayların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu soruna karşı gereken önlemlerin alındığından emin olmamız gerekir. Polis ekiplerinin kahramanca çalışmaları ile alkollü kadın yola atılmaktan engellendi. Bu tür olaylarda vatandaşların da dikkatli olması ve ihbar etmeleri önemlidir.
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