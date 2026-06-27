Seküler dayatmanın derslik sonu! Anadolu kadınından sarhoş gezen kadınlara
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
E-5 kara yolunda akan trafiğin önüne atlayarak faciaya davetiye çıkaran kadının ibretlik görüntüsü; Anadolu’nun vakur kadın kimliğinden, seküler dayatmaların pençesinde sarhoş gezen bir profile dönüşümün ders niteliğindeki acı sonunu gözler önüne serdi.
İstanbul Büyükçekmece’de sabah saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadının E-5 kara yoluna çıkarak akan trafiğin önüne atlaması, seküler yaşam tarzının getirdiği ahlaki ve toplumsal yozlaşmanın ibretlik bir vesikası olarak kameralara yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde E-5 kara yolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı.
İddiaya göre, alkollü kadın, sabah saatlerinde yola atlayarak araçları ve kendi güvenliğini tehlikeye attı.
Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kadının, araçları durdurması sürücülerle konuşması yer aldı.
Edinilen bilgilere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını yoldan çıkardı.
Gündem
Yeşilay, Türkiye Alkol Araştırma Raporu’nu yayımladı: İlk alkol deneyimi 18 yaşından önce yaşanıyor