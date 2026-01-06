Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğu günün "adaletin, tiranlığı yendiği gün" olarak tarihe geçeceğini öne sürdü.

Machado, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin ardından ilk kez ekran karşısına çıktı.

ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoyduğu 3 Ocak günün "adaletin, tiranlığı yendiği gün" olarak tarihe geçeceğini savunan Machado, "Bu bir dönüm noktası, sadece Venezuela halkı ve geleceğimiz için değil, bence insanlık, özgürlük ve insan onuru için de büyük bir adım." dedi.

Muhalefetin, Venezuela'yı ABD'nin ana müttefiki ve kıtanın enerji merkezi haline getirerek yabancı yatırımları koruyacağını belirten Machado, ülkeden ayrılan milyonlarca Venezuelalıyı da geri getireceğini ifade etti.

Machado, "Bu sosyalist rejimin, bu suçlu rejimin halkımıza getirdiği tüm yıkımı geride bırakacağız ve Venezuela'yı Latin Amerika'da ABD'nin ana müttefiki haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Bir amaç uğruna hizmet etmesi gerektiğine inandığını dile getiren Machado, bu nedenle en kısa sürede Venezuela'ya dönmeyi planladığını kaydetti.

Machado, adil seçimlerin yapılması halinde muhalefetin, oyların yüzde çoğunluğunu elde edeceğini iddia ederek, "(Venezuela Geçici Devlet Başkanı) Delcy Rodriguez, işkence, zulüm, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığının başlıca mimarlarından biridir. Rusya, Çin ve İran'ın başlıca müttefikidir, yabancı yatırımcıların kesinlikle güvenmeyeceği biridir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ HALA HAK ETTİĞİNİ SAVUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Venezuela'nın geçici yönetimi için düşünülmediği iddia edilen Machado, röportajda Trump'a yönelik olumlu ifadeleriyle dikkati çekti.

Machado, Ekim 2025'te kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a adadığını çünkü ödülü onun hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın imkansızı başardığını savunan Machado, "Yani, ekimde bunu (Nobel Barış Ödülü'nü) hak ettiğine inanıyorsam, bir de şimdi düşünün." şeklinde konuştu.

Öte yandan, ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın Machado'ya mesafeli kalmasının nedeninin, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a vermek yerine kendisinin kabul etmesi olduğu iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

2025 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ ALAN MACHADO, NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.