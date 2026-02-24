İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?
İftar ve sahurların vazgeçilmez besin kaynağı olan hurma için uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Hurma Ramazan ayının en popüler besinlerinden biridir. Hurma iftar sofralarında yerini alırken birçok kişi sahurda da tüketiyor. Hurma potasyum, magnezyum ve lif içermesinden ötürü son derece faydalıdır.
Peki hurma fazla tüketilirse ne olur? Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir.
Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır.
Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar.
Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir.
Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır.
Potasyum sıvı-elektrolit dengesini, magnezyum ise kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler.
Aynı zamanda antioksidan içeriğiyle hücresel düzeyde koruyucu etki sağlar.
Hurmanın içerdiği lif, potasyum ve antioksidan kombinasyonu sayesinde kalp-damar sağlığı açısından destekleyici olduğunu söyleyen Dyt. Alageyik, "Ancak tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemeli, dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır" diye konuştu.
Diyabeti veya insülin direnci olanlar, kilo kontrolü hedefleyenler ile reflü ve mide hassasiyeti bulunan bireyler hurmayı sınırlı miktarda tüketmelidir.
RAMAZAN'DA NASIL TÜKETİLMELİ? İftar başlangıcında: 1-2 hurma + su İftar sonrası: Tatlı ihtiyacı varsa, 1 hurma + yoğurt veya kefir Sahurda: 1 hurma + protein kaynağı (süt, yoğurt veya peynir)."
Hurmanın doğal şeker içerdiğini hatırlatan Dyt. Alageyik, "Sağlıklı bireyler için günde 1-2 adet yeterlidir. Aktif bireylerde bu miktar 2–3 adede çıkabilir. Diyabeti olanlar ise 1 adetle sınırlı kalmalıdır. Doğal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez" diye konuştu.
Hurma enerji ve mineral sağlar, su ise sıvı dengesini yeniden kurar. Bu kombinasyon hem sindirim sistemini hazırlar hem de tatlı isteğini baştan kontrol altına almaya yardımcı olur.
