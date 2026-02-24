  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yok böyle bir rakam... Galatasaray'dan Juventus maçına inanılmaz prim! Kasa patlayacak... Dünya, Fenerbahçe'nin yaşadığı şoku konuşuyor: Kadıköy'de olanlar ülke sınırlarını aştı İtalyanlar neyin peşinde yine... Osimhen'in anbean takipteler yine... 5 günde parası mı bitti? Baykar'ı anbean takipteler: Bayraktar Kızılelma'yı taklit etmeye başladılar İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur? TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvurular başladı Yok böyle bir şifa: Hafızayı dipçik yapıyor! O bitkiyi koklamak yeterli Türkiye'nin çabalarını yerle bir etmişlerdi! Müslüman ülkeden  Pakistan'a tehdit: Bunun bedeli olur Batı’nın nükleer tuzağı deşifre oldu: Rus istihbaratı bombayı patlattı
Ramazan
17
Yeniakit Publisher
İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

İftar ve sahurların vazgeçilmez besin kaynağı olan hurma için uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurma Ramazan ayının en popüler besinlerinden biridir. Hurma iftar sofralarında yerini alırken birçok kişi sahurda da tüketiyor. Hurma potasyum, magnezyum ve lif içermesinden ötürü son derece faydalıdır.

#2
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Peki hurma fazla tüketilirse ne olur? Ancak porsiyon kontrolü yapılmadığında hurma da fazla enerji alımına neden olabilir.

#3
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır.

#4
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar.

#5
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir.

#6
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Uzun süren açlık sonrası iftarı hurma ile açmak, kan şekerinin daha dengeli yükselmesine yardımcı olurken mideyi yormadan sindirim başlatır.

#7
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurma beyin ve kaslar için hızlı enerji sağlar. İftara ağır yemeklerle başlamadan önce 1-2 hurma ve suyla başlamak ani yüklenmeyi azaltır.

#8
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmanın lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler, tokluk hissini artırır ve sindirim sistemine katkı sağlar.

#9
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmayı yoğurt, kefir ya da ceviz gibi besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri açısından daha dengelidir.

#10
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Potasyum sıvı-elektrolit dengesini, magnezyum ise kas ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekler.

#11
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Aynı zamanda antioksidan içeriğiyle hücresel düzeyde koruyucu etki sağlar.

#12
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmanın içerdiği lif, potasyum ve antioksidan kombinasyonu sayesinde kalp-damar sağlığı açısından destekleyici olduğunu söyleyen Dyt. Alageyik, "Ancak tek başına mucizevi bir besin olarak görülmemeli, dengeli beslenmenin bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

#13
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Diyabeti veya insülin direnci olanlar, kilo kontrolü hedefleyenler ile reflü ve mide hassasiyeti bulunan bireyler hurmayı sınırlı miktarda tüketmelidir.

#14
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

RAMAZAN'DA NASIL TÜKETİLMELİ? İftar başlangıcında: 1-2 hurma + su İftar sonrası: Tatlı ihtiyacı varsa, 1 hurma + yoğurt veya kefir Sahurda: 1 hurma + protein kaynağı (süt, yoğurt veya peynir)."

#15
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurmanın doğal şeker içerdiğini hatırlatan Dyt. Alageyik, "Sağlıklı bireyler için günde 1-2 adet yeterlidir. Aktif bireylerde bu miktar 2–3 adede çıkabilir. Diyabeti olanlar ise 1 adetle sınırlı kalmalıdır. Doğal olması sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmez" diye konuştu.

#16
Foto - İftar ve sahurun vazgeçilmez gıdası hurmayı fazla tüketirseniz ne olur?

Hurma enerji ve mineral sağlar, su ise sıvı dengesini yeniden kurar. Bu kombinasyon hem sindirim sistemini hazırlar hem de tatlı isteğini baştan kontrol altına almaya yardımcı olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu. ..
İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım
Gündem

İtirafçı Servet Yıldırım: İmamoğlu’na ‘hırsız’ derim, babasına parayı ben taşıdım

“İmamoğlu Suç Örgütü”nün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım itirafçı oldu. Yıldırım, örgütün oper..
t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var
Gündem

t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan sa..
Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?
Gündem

Milli Gazete'nin başlığını destekliyorum! Saadet Partisi aynı soruyu Özgür Özel’e sorabilir mi?

Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, gündemin en sıcak olaylarının ve gazete manşetlerinin analiz edildiği Akit TV’nin sevilen prog..
Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı
Gündem

Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı

İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralad..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23