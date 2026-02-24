Müthiş haber: Gençler içmiyor, içki sektörü batıyor!

Dünyanın önde gelen içki zıkkımı üreticileri, son dört yılda toplam 830 milyar dolarlık piyasa değeri erimesi yaşadı.

Bloomberg tarafından takip edilen verilere göre, değişen tüketim alışkanlıkları küresel alkol sektörünü sert şekilde etkiledi. Dünyanın önde gelen alkollü içki üreticileri yalnızca dört yıl içinde toplam 830 milyar dolar piyasa değeri kaybetti.

Yaklaşık 50 halka açık içki şirketini kapsayan Bloomberg endeksi, Haziran 2021’deki zirvesine kıyasla yüzde 46 aşağıda bulunuyor.

Sektördeki gerilemenin arkasında özellikle artan sağlık bilinci, genç kuşakların alkol tüketimine mesafeli yaklaşımı, alkolsüz yaşamın yaygınlaşması yer alıyor.

Gallup tarafından ağustos ayında yayımlanan araştırmaya göre, ABD’de alkol tüketimi 1939’dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kurumların sağlık uyarıları da özellikle X Kuşağı arasında talebi zayıflattı.

Alkol tüketimi, kısa ve uzun vadede hem fiziksel hem de sosyal düzeyde ciddi sonuçlar doğuruyor. Fiziksel açıdan bakıldığında alkol; karaciğer başta olmak üzere birçok organ üzerinde yıpratıcı etkiye sahiptir. Uzun süreli ve yoğun kullanım, karaciğer yağlanması, hepatit ve siroz riskini artırır. Bunun yanında kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, pankreatit ve bazı kanser türleriyle (özellikle karaciğer, yemek borusu ve meme kanseri) ilişkilidir. Bağışıklık sistemini zayıflatması da enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir.

Nörolojik ve psikolojik etkiler de önemli bir boyut oluşturuyor. Alkol merkezi sinir sistemi üzerinde baskılayıcı etki gösterir; refleksleri yavaşlatır, karar verme mekanizmasını bozar ve riskli davranış eğilimini artırır. Uzun vadeli kullanım depresyon, anksiyete bozuklukları ve bağımlılık gelişimiyle ilişkilidir. Alkol bağımlılığı, kişinin irade kontrolünü zayıflatarak hem bireysel hem mesleki işlevselliğini ciddi biçimde etkileyebilir.

Sosyal açıdan ise alkol kullanımı aile içi sorunlara, iş performansında düşüşe ve ekonomik kayıplara yol açabilir. Aşırı tüketim; aile içi şiddet, boşanma oranlarında artış ve sosyal izolasyon gibi sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Ayrıca alkollü araç kullanımı trafik kazalarının önemli nedenlerinden biridir ve hem kullanıcı hem de üçüncü kişiler için ciddi güvenlik riski oluşturur.

Toplumsal düzeyde bakıldığında alkolün sağlık sistemi üzerindeki yükü de büyüktür. Acil servis başvuruları, kronik hastalık tedavileri ve bağımlılık rehabilitasyonu ciddi maliyetler doğurur.