Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe
Gündem

Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Jandarmaya sızmışlardı! MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlar doğrultusunda, MİT Başkanlığı ile kolluk kuvvetlerinin ortak çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içindeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer alan, haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli olarak 24 Şubat 2026 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 10’unun yakalanarak gözaltına alındığı, 1’inin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5’inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

099

Toplam 500 bin fetö cunun kamuya dolduğu iddiasına karsi daha yakalanan larin sayısı yarisi bile değil 250 bınden fazla fetocü Kamuda gizlenerek nemalaniyor. Hükumet bu işi hızlandırmali

Şizofren

Üç milyon cemaati vardı bunların kaçanlar içeri girenler çıkanlar hiç gidemeyenleri düşünürsek daha çok piyasada var demektir...
